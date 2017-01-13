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16:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске сгорела маршрутка после ДТП с Mazda 6

В результате пожара никто не пострадал.

Маршрутка полностью выгорела после столкновения с иномаркой, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сегодня, 13 января, в Магнитогорске на Белорецком шоссе, 17 произошло лобовое столкновение маршрутного такси, следовавшего по маршруту № 15, и Mazda 6. От удара маршрутка загорелась, потому что внутри находилось газовое оборудование. На момент аварии в «Газели» не было пассажиров.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 10:03, в 10:13 на место прибыли две автоцистерны и восемь человек личного состава МЧС», — рассказывают в пресс-службе.

В результате пожара никто не пострадал. Оба водителя из-за аварии получили незначительные травмы.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

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