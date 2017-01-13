В Магнитогорске сгорела маршрутка после ДТП с Mazda 6
В результате пожара никто не пострадал.
В результате пожара никто не пострадал.
Маршрутка полностью выгорела после столкновения с иномаркой, сообщают в
Сегодня, 13 января, в Магнитогорске на Белорецком шоссе, 17 произошло лобовое столкновение маршрутного такси, следовавшего по маршруту № 15, и Mazda 6. От удара маршрутка загорелась, потому что внутри находилось газовое оборудование. На момент аварии в «Газели» не было пассажиров.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 10:03, в 10:13 на место прибыли две автоцистерны и восемь человек личного состава МЧС», — рассказывают в
В результате пожара никто не пострадал. Оба водителя
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.