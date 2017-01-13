На преподавателя БГУ напали прямо в аудитории

ЧП произошло на кафедре физической электроники и нанофизики в Башкирском государственном университете около часа назад.

Как рассказал ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным неизвестный мужчина ворвался в аудиторию во время занятий и избил профессора.

Преподаватель получил черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался и продолжил занятия. По предварительной информации, нападавший сейчас задержан. Мотивы его поступка сейчас выясняют полицейские.