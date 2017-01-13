На преподавателя БГУ напали прямо в аудитории
На профессора БГУ напали во время занятий. 62-летний преподаватель Сергей Гоц получил
На профессора БГУ напали во время занятий. 62-летний преподаватель Сергей Гоц получил
ЧП произошло на кафедре физической электроники и нанофизики в Башкирском государственном университете около часа назад.
Как рассказал ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным неизвестный мужчина ворвался в аудиторию во время занятий и избил профессора.
Преподаватель получил
«В дежурную часть управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение из БГУ о том, что там причинены телесные повреждения одному из преподавателей. На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции и