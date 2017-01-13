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16:07 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На преподавателя БГУ напали прямо в аудитории

На профессора БГУ напали во время занятий. 62-летний преподаватель Сергей Гоц получил черепно-мозговую травму от неизвестного мужчины.

ЧП произошло на кафедре физической электроники и нанофизики в Башкирском государственном университете около часа назад.

Как рассказал ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным неизвестный мужчина ворвался в аудиторию во время занятий и избил профессора.

Преподаватель получил черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался и продолжил занятия. По предварительной информации, нападавший сейчас задержан. Мотивы его поступка сейчас выясняют полицейские.

«В дежурную часть управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение из БГУ о том, что там причинены телесные повреждения одному из преподавателей. На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина зашел в комнату где находился профессор, оскорблял его, после чего ударил в голову. После этого мужчина покинул территорию университета. По горячим следам он был задержан сотрудниками ППС, доставлен в отдел полиции № 9», — прокомментировал начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

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