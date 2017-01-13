В Уфе пришла в себя пострадавшая от нападения с ножом продавщица

Напомним, 10 января вечером в Уфе 16-летний подросток ворвался с ножом в супермаркет «Монетка» и нанес несколько ударов 23-летней менеджеру Веронике, а затем ранил 59-летнюю кассиршу. Пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. После задержания он признался полицейским, что всего лишь хотел «посмотреть, как умирают люди».

В первую очередь мы спросили Виктора о состоянии его жены: «Состояние удовлетворительное, вчера она пришла в себя после сложной операции, которая прошла в день нападения, 10-го».

«Она помнит все, что было, как это произошло. Она стояла на раскладке товара, когда в магазин вошел парень, выхватил нож и ударил ее в правый бок. Жена убежала от него, выбежала через задний ход и спряталась за помойкой. Выждав там, она добралась до ресторана по соседству, и оттуда ей вызвали скорую», — рассказал Виктор.