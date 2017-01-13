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16:06 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пришла в себя пострадавшая от нападения с ножом продавщица

ProUfu.ru удалось пообщаться с Виктором Ильичевым, мужем Вероники, пострадавшей от нападения16-летнего подростка, который пришел в магазин, где она работала и набросился на нее с ножом.

Напомним, 10 января вечером в Уфе 16-летний подросток ворвался с ножом в супермаркет «Монетка» и нанес несколько ударов 23-летней менеджеру Веронике, а затем ранил 59-летнюю кассиршу. Пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. После задержания он признался полицейским, что всего лишь хотел «посмотреть, как умирают люди».

В первую очередь мы спросили Виктора о состоянии его жены: «Состояние удовлетворительное, вчера она пришла в себя после сложной операции, которая прошла в день нападения, 10-го».

«Она помнит все, что было, как это произошло. Она стояла на раскладке товара, когда в магазин вошел парень, выхватил нож и ударил ее в правый бок. Жена убежала от него, выбежала через задний ход и спряталась за помойкой. Выждав там, она добралась до ресторана по соседству, и оттуда ей вызвали скорую», — рассказал Виктор.

Подросток, напавший на его жену, по мнению собеседника ProUfu.ru, должен быть осужден пожизненно: «Я слышал, что ему светит лет 10, по малолетке, но считаю, что таких ничего не исправит. В таких случаях — только “вышка”. Я думаю, нужно создать какое-то отдельное учреждение, где они все будут сидеть всю жизнь».

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