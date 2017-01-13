Трех самарцев осудили за расправу над товарищем и попытку утопить тело
В Самаре вынесли обвинительный приговор последнему участнику расправы, произошедшей 4 апреля в доме на ул. Советской Армии.
В Самаре вынесли обвинительный приговор последнему участнику расправы, произошедшей 4 апреля в доме на ул. Советской Армии.
По версии следствия, четверо мужчин распивали спиртное, завязалась ссора, и Игорь Чучакин ударил недавнего собутыльника ножом. Тот умер, а Чучакин вместе с двумя товарищами, Мониным и Лапшиным, попытались скрыть преступление, вывезли тело на машине и сбросили его в Волгу.
Обнаружили труп с ножевым ранением уже на следующий день, 5 апреля 2016 г. в 3 м от понтонной переправы, расположенной в 500 м от с. Спиридоновка Волжского района.
Личности трех подозреваемых через некоторое время все же удалось установить.
Монина и Лапшина как соучастников уже осудили, приговорив их к выплате штрафа в 50 и 40 тыс. руб. соответственно.
Приговор Чучакину был вынесен на днях. 51-летнего мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.