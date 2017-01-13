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16:21 (мск), источник: 112.ua

В Одессе произошла стрельба с участием двоих водителей, полиция квалифицировала это как хулиганство

По данным местных СМИ, участники конфликта — бывший зампрокурора Одесской области и ветеран АТО.

Источник: 112.ua

В Одессе на Приморской улице произошла стрельба из травматического оружия с участием двух водителей. Произошедшее квалифицировали как «Хулиганство», сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сообщается, что сообщение о том, что двое водителей начали драться на Приморской улице, поступило на спецлинию «102» 12 января.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили, что участники конфликта — одесситы 35 и 65 лет.

«Во время конфликта, возникшего в результате нарушения ими правил дорожного движения, мужчины начали потасовку, а в дальнейшем — стрельбу из травматического оружия. На место происшествия полицейские вызвали карету скорой помощи, участникам конфликта потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщение.

Одному из участников конфликта диагностировали ранения в области колена и бедра, а второму — гематому затылочной области и ранение левой стопы.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с этим, местные издания сообщают, что конфликт произошел между бывшим заместителем прокурора Одесской области Валерием Лавровым и ветераном АТО. Версию ветерана АТО о том, что произошло, опубликовала одесситка Рада Майер на странице в Facebook.

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