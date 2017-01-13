В общежитии БГУИР погиб студент 4-го курса
Студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники погиб в общежитии вуза, рассказал корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.
Студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники погиб в общежитии вуза, рассказал корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.
Сегодня утром в пятницу 13-го числа студент четвертого курса БГУИР выпал из окна одного из верхних этажей общежития по улице Я. Коласа в Минске. Его тело с травмами, соответствующими падению с высоты, нашли на козырьке общежития. Следственный комитет назначил ряд экспертиз, ведется опрос студентов и вузовских сотрудников, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.