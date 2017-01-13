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17:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Фальшивый мастер по ремонту техники пропал с гаджетами ростовчан

Полицейские Пролетарского района Ростова помогли местному жителю вернуть дорогую технику.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, потерпевший отдал в ремонт свой мобильный телефон и планшет, общая стоимость которых превысила 50 тысяч рублей. Но мастер по ремонту технику так и не вернул, кроме того — вообще пропал.

Вскоре полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в совершении данного преступления. Выяснилось, что мужчина специально взял в аренду помещение под ремонтную мастерскую. После того, как доверчивые граждане принесли ему технику «на ремонт», он попросту скрылся.

Теперь полиция устанавливает причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде, подчеркнули в ведомстве.

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