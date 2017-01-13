Сбившего пенсионерку на переходе водителя ищут в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло утром 11 января на пересечении улиц Щербакова и Конституционной.

Автомобиль, по предварительным данным, с кузовом фургонного типа сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель вызвал «скорую помощь», после чего скрылся с места ДТП.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают личность скрывшегося водителя.