Сбившего пенсионерку на переходе водителя ищут в Ростове
Водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе, ищут полицейские в Ростове.
Водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе, ищут полицейские в Ростове.
Как сообщает
Автомобиль, по предварительным данным, с кузовом фургонного типа сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель вызвал «скорую помощь», после чего скрылся с места ДТП.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают личность скрывшегося водителя.
Очевидцев происшествия, а также всех, кому