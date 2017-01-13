Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Сотрясение мозга повышает риск болезни Альцгеймера
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
17:03 (мск), источник: Калининград.Ru

При пожаре в Гусевском округе погибли двое детей

В пятницу, 13 января, в посёлке Маяковское Гусевского округа произошёл пожар, в котором погибли двое детей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 9:36. В двухэтажном доме произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. На место происшествия оперативно прибыли несколько расчётов. «В 10:00 возгорание было полностью ликвидировано», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия обнаружили тела двух детей 2014 и 2016 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Как уточнили в администрации Гусевского округа, в момент возгорания в квартире находилась мать детей. Её в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главгосэкспертиза согласовала проект строительства морского терминала в Пионерском
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
Медведев пошутил об отсутствии денег
В Японии раскупили все одобренное Путиным сакэ
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь