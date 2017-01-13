При пожаре в Гусевском округе погибли двое детей

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 9:36. В двухэтажном доме произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. На место происшествия оперативно прибыли несколько расчётов. «В 10:00 возгорание было полностью ликвидировано», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия обнаружили тела двух детей 2014 и 2016 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Как уточнили в администрации Гусевского округа, в момент возгорания в квартире находилась мать детей. Её в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр.