При пожаре в Гусевском округе погибли двое детей
В пятницу, 13 января, в посёлке Маяковское Гусевского округа произошёл пожар, в котором погибли двое детей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В пятницу, 13 января, в посёлке Маяковское Гусевского округа произошёл пожар, в котором погибли двое детей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 9:36. В двухэтажном доме произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. На место происшествия оперативно прибыли несколько расчётов. «В 10:00 возгорание было полностью ликвидировано», — отметили в ведомстве.
На месте происшествия обнаружили тела двух детей 2014 и 2016 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.
Как уточнили в администрации Гусевского округа, в момент возгорания в квартире находилась мать детей. Её в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр.