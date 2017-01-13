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13 января, источник: Publika.md

Сотрудника Инспектората полиции задержали за торговлю гашишем

Руководителя одного из отделов Генерального инспектората полиции заподозрили в наркоторговле и превышении должностных полномочий.

Источник: Publika.md

Вчера сотрудники СИБ, антикоррупционной прокуратуры и МВД провели масштабную спецоперацию по его задержанию.

Правоохранители нагрянули с обысками по 8 адресам, после чего мужчину задержали. В ходе спецоперации удалось выяснить, что подозреваемый наладил торговлю гашишем.

По этому факту антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело. Следователи разыскивают остальных участников этого «бизнеса».

За совершённые преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, с запретом на работу в правоохранительных органах сроком от 6 до 15 лет.

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