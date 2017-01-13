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17:08 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ на Кубани задержала 19-летнего вербовщика ИГ

КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Кубани, который в соцсети пропагандировал и оправдывал терроризм, занимался вербовкой; возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«В результате осуществленных Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-разыскных мероприятий задержан один из жителей Краснодарского края, 1998 года рождения, который администрировал в социальной сети “ВКонтакте” группу террористической направленности, пропагандировал и оправдывал терроризм, занимался вербовкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в созданной группе молодой человек размещал материалы террористической направленности, оправдывающие деятельность международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

Подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

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