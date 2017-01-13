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17:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

В Краснодаре в ТЦ «Красная площадь» задержали гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в убийстве двух мужчин 46 и 54 лет.

Источник: ГТРК «Кубань»

Все трое — рабочие. Они вместе осуществляли ремонтные работы в здании по улице Красноармейской. В ночь на 7 января один из них, Бахтиер Давлетов, забил своих коллег неустановленным предметом. Потерпевшие скончались на месте из-за открытых черепно-мозговых травм.

Бахтиер Давлетов был объявлен в федеральный розыск, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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