В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

Все трое — рабочие. Они вместе осуществляли ремонтные работы в здании по улице Красноармейской. В ночь на 7 января один из них, Бахтиер Давлетов, забил своих коллег неустановленным предметом. Потерпевшие скончались на месте из-за открытых черепно-мозговых травм.

Бахтиер Давлетов был объявлен в федеральный розыск, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.