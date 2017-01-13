В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве
В Краснодаре в ТЦ «Красная площадь» задержали гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в убийстве двух мужчин 46 и 54 лет.
В Краснодаре в ТЦ «Красная площадь» задержали гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в убийстве двух мужчин 46 и 54 лет.
Все трое — рабочие. Они вместе осуществляли ремонтные работы в здании по улице Красноармейской. В ночь на 7 января один из них, Бахтиер Давлетов, забил своих коллег неустановленным предметом. Потерпевшие скончались на месте
Бахтиер Давлетов был объявлен в федеральный розыск, сообщили ГТРК «Кубань» в