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17:12 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижегородской области проверят информацию о стреляющем судье

Квалификационной коллегией судей Нижегородской области создана комиссия, которая проверит достоверность появившейся в местных СМИ и соцсетях информации о якобы противоправных действиях со стороны федерального судьи, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как сообщил собеседник «РГ» в правоохранительных органах, инцидент произошел в поселке Ждановском Кстовского района. Судя по всему, между мужчиной и его соседями произошел бытовой конфликт, который стороны интерпретируют по-разному.

По словам жительницы поселка, предполагаемый судья, открыл стрельбу в ее сторону из травматического пистолета. По другой версии, мужчина произвел выстрелы в воздух, потому что хотел охладить пыл агрессивной собаки соседки.

В ГУ МВД России по Нижегородской области «РГ» подтвердили, что по данному факту проводилась проверка, ее материалы переданы в СУ СК РФ по региону.

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