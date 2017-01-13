В Нижегородской области проверят информацию о стреляющем судье

Как сообщил собеседник «РГ» в правоохранительных органах, инцидент произошел в поселке Ждановском Кстовского района. Судя по всему, между мужчиной и его соседями произошел бытовой конфликт, который стороны интерпретируют по-разному.

По словам жительницы поселка, предполагаемый судья, открыл стрельбу в ее сторону из травматического пистолета. По другой версии, мужчина произвел выстрелы в воздух, потому что хотел охладить пыл агрессивной собаки соседки.

В ГУ МВД России по Нижегородской области «РГ» подтвердили, что по данному факту проводилась проверка, ее материалы переданы в СУ СК РФ по региону.