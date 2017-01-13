Белорусского туриста избили в Милане за 100 евро
Белорусский турист в возрасте 22 лет стал жертвой жестокого нападения в Милане ранним утром в четверг, 12 января, передает итальянский ресурс «MilanoToday».
Белорусский турист в возрасте 22 лет стал жертвой жестокого нападения в Милане ранним утром в четверг, 12 января, передает итальянский ресурс «MilanoToday».
Рано утром белорус возвращался в свой отель. Внезапно молодого человека окружили десятки мальчиков, предположительно, из Северной Африки. Компания не давала туристу уйти, после чего белоруса избили и украли у него сто евро.
Мужчина обратился за медицинской помощью. Следов хулиганы не оставили. Полиция расследует происшествие, которое, кстати, не первое в этом районе.
Подготовила Алина Янчур.