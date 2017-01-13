Бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну стало плохо в зале суда
Оганесян обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.
Оганесян обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.
Бывшему
13 января на заседании Марату Оганесяну внезапно стало плохо, пришлось ему вызывать Скорую помощь. Процесс о продлении его аресты был отложен.
Марат Оганесян был арестован в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. С делом о хищении денежных средств при поставке видеотабло объединено еще одно — против подрядчика стадиона, которому вменены сотни похищенных миллионов.