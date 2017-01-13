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19:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну стало плохо в зале суда

Оганесян обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: РИА "Новости"

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую в суд, процесс о продлении ареста отложен, сообщает «Фонтанка».

13 января на заседании Марату Оганесяну внезапно стало плохо, пришлось ему вызывать Скорую помощь. Процесс о продлении его аресты был отложен.

Марат Оганесян был арестован в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. С делом о хищении денежных средств при поставке видеотабло объединено еще одно — против подрядчика стадиона, которому вменены сотни похищенных миллионов.

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