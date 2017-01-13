Бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну стало плохо в зале суда

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую в суд, процесс о продлении ареста отложен, сообщает «Фонтанка».

13 января на заседании Марату Оганесяну внезапно стало плохо, пришлось ему вызывать Скорую помощь. Процесс о продлении его аресты был отложен.

Марат Оганесян был арестован в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. С делом о хищении денежных средств при поставке видеотабло объединено еще одно — против подрядчика стадиона, которому вменены сотни похищенных миллионов.