У Исаакия собралось 200 противников передачи храма РПЦ

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», полиция не препятствует народному сбору. Собравшиеся слушают вещающих со скамейки депутатов ЗакСа Максима Резника, Бориса Вишневского и Алексея Ковалёва. Также с импровизированной трибуны вещает оппозиционер Андрей Пивоваров.

Очевидцы говорят, что на митинге замечены и НОДовцы с полосатыми флагами.