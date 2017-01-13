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19:15 (мск), источник: Фонтанка

Минометную мину времен ВОВ нашли в квартире в центре Петербурга

Для уничтожения боеприпаса вызвали военных специалистов.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», мину времен ВОВ нашли в квартире дома 6 по улице Александра Блока. Около 16 часов на место вызвали взрывотехников ОМОНа, входящего в управление Росгвардии по Петербургу и области. Они обследовали боеприпас и вызвали для вывоза на специальный полигон военных. Информацию о выезде «Фонтанке» подтвердили в ведомстве.

По предварительной информации, в квартире, где нашли мину, полицейские также обнаружили несколько сотен патронов разного калибра, а также несколько запалов для гранат.

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