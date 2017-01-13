Минометную мину времен ВОВ нашли в квартире в центре Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», мину времен ВОВ нашли в квартире дома 6 по улице Александра Блока. Около 16 часов на место вызвали взрывотехников ОМОНа, входящего в управление Росгвардии по Петербургу и области. Они обследовали боеприпас и вызвали для вывоза на специальный полигон военных. Информацию о выезде «Фонтанке» подтвердили в ведомстве.

По предварительной информации, в квартире, где нашли мину, полицейские также обнаружили несколько сотен патронов разного калибра, а также несколько запалов для гранат.