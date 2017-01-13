На ТЭЦ-2 в Темиртау произошли 3 аварии
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Темиртау Карагандинской области друг за другом произошли три аварии на теплоисточнике, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Темиртау Карагандинской области друг за другом произошли три аварии на теплоисточнике, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«В Темиртау на ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау” 11 января в 17.40 аварийно остановили котлоагрегат № 5
В настоящее время в растопку поставили один из аварийных котлов. На двух ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется 14 января.
«Сейчас в работе находятся три котла (№ 2,4,6), три турбогенератора (№ 1,2,4), шесть основных бойлеров, пиковый котел № 6. Давление теплоносителя от ТЭЦ-2 составляет 8,8/2,0 атм», — указано в сообщении. Температура теплоносителя ниже нормы. При этом отмечается, что теплоснабжение потребителей города стабильное, отключений по поставке коммунальных услуг нет.
«В целом, объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. Теплоснабжение города находится на постоянном контроле», — добавили в
Напомним, в Темиртау в декабре жители мерзли в своих квартирах