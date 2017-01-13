На ТЭЦ-2 в Темиртау произошли 3 аварии

«В Темиртау на ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау” 11 января в 17.40 аварийно остановили котлоагрегат № 5 из-за свища на пароперегревателе. 12 января в 22.20 аварийно остановили котлоагрегат № 3 из-за свища на экране. 13 января в 09.15. аварийно остановили котлоагрегат № 1 из-за неисправностей сальников на подаче воды», — говорится в сообщении.

В настоящее время в растопку поставили один из аварийных котлов. На двух ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется 14 января.

«Сейчас в работе находятся три котла (№ 2,4,6), три турбогенератора (№ 1,2,4), шесть основных бойлеров, пиковый котел № 6. Давление теплоносителя от ТЭЦ-2 составляет 8,8/2,0 атм», — указано в сообщении. Температура теплоносителя ниже нормы. При этом отмечается, что теплоснабжение потребителей города стабильное, отключений по поставке коммунальных услуг нет.

«В целом, объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. Теплоснабжение города находится на постоянном контроле», — добавили в пресс-службе акима области.