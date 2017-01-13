Украина получила тела трех погибших в зоне АТО бойцов
Министерство обороны Украины сообщило, что 13 января, в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины ЭВАКУАЦИЯ 200 передали тела трех погибших украинских военнослужащих.
Министерство обороны Украины сообщило, что 13 января, в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины ЭВАКУАЦИЯ 200 передали тела трех погибших украинских военнослужащих.
Тела доставляют в Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро
«В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также
В штабе АТО подтвердили информацию о передаче украинской стороне тел трех украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода со ссылкой на
Напомним, трое морпехов, которые пропали 8 января у линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли.