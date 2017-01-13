Украина получила тела трех погибших в зоне АТО бойцов

Тела доставляют в Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие», — говорится в сообщении ведомства.

В штабе АТО подтвердили информацию о передаче украинской стороне тел трех украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба.

Напомним, трое морпехов, которые пропали 8 января у линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли.