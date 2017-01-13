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19:29 (мск), источник: Ipress.ua

Украина получила тела трех погибших в зоне АТО бойцов

Министерство обороны Украины сообщило, что 13 января, в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины ЭВАКУАЦИЯ 200 передали тела трех погибших украинских военнослужащих.

Источник: Ipress.ua

Тела доставляют в Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие», — говорится в сообщении ведомства.

В штабе АТО подтвердили информацию о передаче украинской стороне тел трех украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба.

Напомним, трое морпехов, которые пропали 8 января у линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли.

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