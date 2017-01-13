Днестру предрекают экологическую катастрофу
Министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну сообщил, что строительство Украиной на Днестре нескольких ГЭС в худшую сторону скажется на ситуации реки.
Министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну сообщил, что строительство Украиной на Днестре нескольких ГЭС в худшую сторону скажется на ситуации реки.
КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Проект по сооружению в верхнем течении Днестра
Еще в прошлом году появлялась информация о намерении украинских властей начать строительство таких ГЭС. Тогда говорилось о том, что ежегодно до 2026 вводиться в эксплуатацию будет по одной такой гидроэлектростанции.
Сейчас Мунтяну обратил внимание на возведение шести подобных
«В результате этого строительства, а также принимая во внимание экологическую ситуацию на Днестре в последние десятилетия, которая значительно ухудшилась, воздействие на экосистему будет разрушительным. В итоге, качество воды пострадает, продолжат исчезать многие виды рыбы, а река загрязнится», — подчеркнул Мунтяну.
В последнее издание Красной книги Молдовы включено 208 видов растений и грибов и 219 видов животных, что гораздо больше, чем в предыдущих версиях (1978 и 2001 годов). Значительная ее часть состоит из видов днестровской рыбы и растений, которые произрастают в
«Украина обязана провести трансграничные консультации о влиянии на окружающую среду такого строительства», — подчеркнул Мунтяну.
Он также напомнил, что на сегодняшний день не действует и «Соглашение о сотрудничестве между Молдовой и Украиной по функционированию комплекса в Новоднестровске, которым управляет украинская сторона без
«Это приводит к наводнениям (2008 и 2010 годы) или к гидрологической засухе (2015,2016 годы)», — заключил Мунтяну.
В прошлом году в течение нескольких месяцев уровень воды в Днестре сохранялся на критической отметке в 8,5−8,6 метра. Ситуация обострилась, когда Украина активно стала задерживать воду в Новоднестровском водохранилище выше границы с Молдовой. Тогда же появился риск, что без водных ресурсов может остаться Кишинев. В итоге после длительных консультаций украинская сторона временно все же увеличила водосброс.