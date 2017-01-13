Днестру предрекают экологическую катастрофу

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Проект по сооружению в верхнем течении Днестра мини-ГЭС может серьезно ухудшить состояние реки и ее экосистемы, написал в пятницу на своей странице в соцсети Facebook министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну.

Еще в прошлом году появлялась информация о намерении украинских властей начать строительство таких ГЭС. Тогда говорилось о том, что ежегодно до 2026 вводиться в эксплуатацию будет по одной такой гидроэлектростанции.

Сейчас Мунтяну обратил внимание на возведение шести подобных мини-ГЭС в верхнем течении Днестра — в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

«В результате этого строительства, а также принимая во внимание экологическую ситуацию на Днестре в последние десятилетия, которая значительно ухудшилась, воздействие на экосистему будет разрушительным. В итоге, качество воды пострадает, продолжат исчезать многие виды рыбы, а река загрязнится», — подчеркнул Мунтяну.