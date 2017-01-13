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20:53 (мск), источник: Sputnik.md

Днестру предрекают экологическую катастрофу

Министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну сообщил, что строительство Украиной на Днестре нескольких ГЭС в худшую сторону скажется на ситуации реки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Проект по сооружению в верхнем течении Днестра мини-ГЭС может серьезно ухудшить состояние реки и ее экосистемы, написал в пятницу на своей странице в соцсети Facebook министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну.

Еще в прошлом году появлялась информация о намерении украинских властей начать строительство таких ГЭС. Тогда говорилось о том, что ежегодно до 2026 вводиться в эксплуатацию будет по одной такой гидроэлектростанции.

Сейчас Мунтяну обратил внимание на возведение шести подобных мини-ГЭС в верхнем течении Днестра — в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

«В результате этого строительства, а также принимая во внимание экологическую ситуацию на Днестре в последние десятилетия, которая значительно ухудшилась, воздействие на экосистему будет разрушительным. В итоге, качество воды пострадает, продолжат исчезать многие виды рыбы, а река загрязнится», — подчеркнул Мунтяну.

В последнее издание Красной книги Молдовы включено 208 видов растений и грибов и 219 видов животных, что гораздо больше, чем в предыдущих версиях (1978 и 2001 годов). Значительная ее часть состоит из видов днестровской рыбы и растений, которые произрастают в водно-болотных условиях.

Из-за сложившейся ситуации министр написал официальное письмо в адрес глав министерств окружающей седы и энергетики соседней страны, в котором потребовал Украину следовать положениям Конвенции о воздействии на окружающую среду (Espoo), подписанную и ратифицированную Молдовой и Украиной, а также положениям Протокола о стратегическом анализе окружающей среды (ESM).

«Украина обязана провести трансграничные консультации о влиянии на окружающую среду такого строительства», — подчеркнул Мунтяну.

Он также напомнил, что на сегодняшний день не действует и «Соглашение о сотрудничестве между Молдовой и Украиной по функционированию комплекса в Новоднестровске, которым управляет украинская сторона без какой-либо координации с Республикой Молдова».

«Это приводит к наводнениям (2008 и 2010 годы) или к гидрологической засухе (2015,2016 годы)», — заключил Мунтяну.

В прошлом году в течение нескольких месяцев уровень воды в Днестре сохранялся на критической отметке в 8,5−8,6 метра. Ситуация обострилась, когда Украина активно стала задерживать воду в Новоднестровском водохранилище выше границы с Молдовой. Тогда же появился риск, что без водных ресурсов может остаться Кишинев. В итоге после длительных консультаций украинская сторона временно все же увеличила водосброс.

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