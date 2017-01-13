Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви
По информации СМИ, в Запорожье нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина «Сильпо» и угрожал взорвать себя.
По информации СМИ, в Запорожье нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина «Сильпо» и угрожал взорвать себя.
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Запорожье мужчина угрожал взорвать себя в многолюдном месте
По информации издания «Репортер», нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина «Сильпо» и угрожал взорвать себя. На место происшествия приехали взрывотехники, полиция, спасатели и «скорая». Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя
«Примерно без четверти пять вечера, после долгих уговоров, “виновник торжества” согласился отдать взрывоопасный предмет правоохранителям. Свой поступок он объяснил тем, что девушка, которую он любил, ответила ему отказом», — говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось, что взрыв гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Киеве, когда местный житель открыл почтовый ящик.