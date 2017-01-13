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20:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви

По информации СМИ, в Запорожье нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина «Сильпо» и угрожал взорвать себя.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Запорожье мужчина угрожал взорвать себя в многолюдном месте из-за неразделенной любви.

По информации издания «Репортер», нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина «Сильпо» и угрожал взорвать себя. На место происшествия приехали взрывотехники, полиция, спасатели и «скорая». Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви.

«Примерно без четверти пять вечера, после долгих уговоров, “виновник торжества” согласился отдать взрывоопасный предмет правоохранителям. Свой поступок он объяснил тем, что девушка, которую он любил, ответила ему отказом», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что взрыв гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Киеве, когда местный житель открыл почтовый ящик.

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