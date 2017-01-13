Погоня со стрельбой в Одессе: неизвестные сбили полицейского

«Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников», — рассказали в полиции.

При попытке подойти к автомобилю водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие.

«Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух», — добавили в полиции.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона. Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу.

Напомним, в Одессе между ветераном АТО и бывшим заместителем прокурора Одесской области произошла перестрелка.