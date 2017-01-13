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13 января, источник: Ipress.ua

В ВМС назвали имена погибших морпехов

Во время выполнения задач в зоне АТО погибли трое морских пехотинцев: младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин.

Источник: Ipress.ua

Николай Охрименко, Сергей Сонько и Сергей Трубин погибли во время выполнения задач в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые товарищи — младший сержант Николай ОХРИМЕНКО, младший сержант Сергей СОНЬКО и старший матрос Сергей ТРУБИН. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг», — отметили в штабе ВМС.

Командование, личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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