В ВМС назвали имена погибших морпехов

Николай Охрименко, Сергей Сонько и Сергей Трубин погибли во время выполнения задач в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые товарищи — младший сержант Николай ОХРИМЕНКО, младший сержант Сергей СОНЬКО и старший матрос Сергей ТРУБИН. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг», — отметили в штабе ВМС.