В Астане петарда пробила окно и спалила квартиру

Одна из семей в Астане до сих пор не может попасть в свою квартиру после Нового года: петарда, которая залетела в их квартиру, взорвалась и спалила всё имущество, передает телеканал КТК.

На счастье хозяев, они были в отъезде. Пожарных вызвали соседи, но спасти все равно ничего не удалось. Сейчас полиция ищет невольных поджигателей.

Константин Чукреев с грустью разбирает свое почерневшее от копоти имущество. О прежнем уюте здесь уже ничего не напоминает: одна петарда, пробившая пластиковое окно, за доли секунды спалила все, что было у молодой семьи.

Шальной новогодний снаряд залетел в квартиру прямо со двора, впечатался в стену и уже через несколько секунд взорвался. Хорошо, что хозяев дома не было: только поэтому обошлось без пострадавших.

Основной удар приняла на себя гостиная, петарда взорвалась именно здесь. В полыхающей комнате не уцелело ничего: бытовая техника, мебель — все покрыто слоем копоти и гари. Языки пламени не коснулись только документов, их хозяева буквально накануне спрятали в ящик вот этого стола.

Папка с документами и небольшая сумка с вещами первой необходимости — это все, что осталось у Чукреевых. Глава семейства вспоминает: решил сделать приятный сюрприз и на праздники увез жену и сыновей в Боровое. В самый разгар веселья зазвонил телефон. Дальше все было как в тумане.

Константин Чукреев: «Он был такой мощности, что нам повезло, что на тот момент нас не было дома. Потому что именно в этом окне на Новый год дети мои, у меня два сына маленьких, они всегда смотрят салют. Неизвестно, что бы было, если бы они в этот момент здесь находились».

Восстанавливать хронологию событий мужчина сейчас пытается самостоятельно. Соседи рассказали ему, что в роковую ночь на детской площадке салюты запускала большая и шумная компания. Больше пока ничего.

Константин Чукреев: «Здесь еще камеры в нашем доме, на каждом подъезде и на каждом углу они стоят. Мы платим за них постоянно. Когда этого коснулось, как оказалось, запись не сохранилось, там что-то удалилось. Дальнейшие планы какие? Восстанавливать. Своими силами, потому что надеяться не на кого».

Хозяин подчеркивает: человека, случайно ставшего виновником пожара, он простил. Но к делу уже подключилась полиция.

Софья Кылышбекова, руководитель пресс-службы ДВД г. Астаны: «Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также расследование. Изучаются все камеры, которые находятся близко к месту происшествия».

Если любителя ярких фейерверков найдут, ему грозит внушительный штраф: до семи миллионов тенге либо лишение свободы сроком до трех лет. Полиция же просит быть аккуратнее с огнеопасными игрушками.