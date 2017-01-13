Пьяный водитель после аварии набросился с кулаками на очевидцев

Виновник ДТП, которое произошло в пятницу вечером в Алматы, пытался по очереди подраться то с пострадавшим водителем, то с очевидцами аварии, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль «ВАЗ 2109» двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. Когда машина на зеленый проезжала перекресток, с улицы Папанина, на красный свет, вылетела автомашина Mercedes и протаранила «девятку», которую от удара развернуло.