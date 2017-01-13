Пьяный водитель после аварии набросился с кулаками на очевидцев
Старый Новый год водитель отметил с размахом.
Старый Новый год водитель отметил с размахом.
Виновник ДТП, которое произошло в пятницу вечером в Алматы, пытался по очереди подраться то с пострадавшим водителем, то с очевидцами аварии, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль «ВАЗ 2109» двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. Когда машина на зеленый проезжала перекресток, с улицы Папанина, на красный свет, вылетела автомашина Mercedes и протаранила «девятку», которую от удара развернуло.
Вышедший из «Жигулей» водитель направился к немецкой иномарке и увидел, как
Очевидцы также рассказали, что ранее «Мерседес» ехал по Папанина по встречной полосе. Он чуть не протаранил в лоб Toyota Hiace, но водитель «японца» чудом успел увернуться в последний момент.