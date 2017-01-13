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13 января, источник: РИА Новости

Задержаны все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life в Москве

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life на Киевской улице задержаны, последним оказался уроженец Саратовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

В ноябре 2016 года в СМИ появились сообщения о том, что журналистов Life Марка Безыменного и Владимира Серенко избили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. По данным Life, у Безыменного выбит зуб, есть травмы головы, у Серенко — закрытая черепно-мозговая травма и перелом лицевой кости. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что подозреваемый в избиении журналистов возле Киевского вокзала не является сотрудником полиции.

Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения.
Ирина ВолкОфициальный представитель МВД России
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Пять подозреваемых были задержаны к 18 ноября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которое впоследствии было переквалифицировано по статье «разбой».

Нападение на журналистов Life в ноябре в Москве не было связано с их профессиональной деятельностью, говорится в ответах на парламентский запрос председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Юрия Чайки, которые были даны в декабре.

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