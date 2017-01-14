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00:55 (мск), источник: ТАСС

Пять человек пострадали при столкновении трамваев на северо-западе Москвы

Причина столкновения устанавливается.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении двух трамваев в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6. В результате ЧП несколько человек получили ушибы, пятерых из них осматривают врачи скорой помощи», — сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, причина столкновения устанавливается.

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