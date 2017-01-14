Пять человек пострадали при столкновении трамваев на северо-западе Москвы
Причина столкновения устанавливается.
Причина столкновения устанавливается.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении двух трамваев в районе Щукино на
«Попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6. В результате ЧП несколько человек получили ушибы, пятерых из них осматривают врачи скорой помощи», — сказали в
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, причина столкновения устанавливается.