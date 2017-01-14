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00:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Пинске автобус сбил на переходе женщину и врезался в Volkswagen

В пятницу, 13 января, в Пинске пассажирский автобус сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Как рассказали БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло в двенадцатом часу дня на одной из основных городских улиц. Автобус МАЗ под управлением 55-летнего жителя города Лунинец на перекрестке с улицей Чуклая наехал на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого автобус еще врезался в автомобиль марки Volkswagen Polo.

В итоге, пострадавшую женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в центральную районную больницу Пинска.

По факту этого ДТП проводится проверка. Выяснено, что совершивший наезд на женщину автобус принадлежит Лунинецкому автопарку и в момент аварии не находился на маршруте.

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