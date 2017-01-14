Глава крупной чилийской госкорпорации Codelco получил посылку с бомбой
При взрыве пакета Оскар Ландерретче был легко ранен, состояние его здоровья оценивается как хорошее.
При взрыве пакета Оскар Ландерретче был легко ранен, состояние его здоровья оценивается как хорошее.
Ландерретче был легко ранен, однако в целом его «состояние здоровья — хорошее», говорится в сообщении.
Ранее телеканал 24 Oras сообщил, что в результате взрыва пострадала супруга главы компании, она была госпитализирована.
По словам Codelco, «в качестве превентивной меры в больницу была доставлена помощница по дому». Состояние здоровье Ландерретче и служанки оценивается как хорошее.
Президент Чили Мишель Бачелет была проинформирована о случившемся. «Я резко осуждаю это нападение. Он был со своей маленькой дочерью, но, к счастью, с ней ничего не случилось. Пострадал только Оскар», — сказала она журналистам.
Codelco (англ. National Copper Corporation of Chile) — чилийская национальная медная корпорация, крупнейший в мире производитель меди.