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03:32 (мск), источник: ТАСС

Глава крупной чилийской госкорпорации Codelco получил посылку с бомбой

При взрыве пакета Оскар Ландерретче был легко ранен, состояние его здоровья оценивается как хорошее.

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Председатель совета директоров национальной медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче получил в пятницу посылку с бомбой. Как сообщила пресс-служба корпорации, пакет взорвался, однако в результате инцидента никто не получил серьезных ранений.

Ландерретче был легко ранен, однако в целом его «состояние здоровья — хорошее», говорится в сообщении.

Пресс-служба компании сообщила, что супруга Ландерретче не пострадала. «Мы уточняем, что супруги Оскара Ландерретче Патрисии Медрано не было на месте происшествия», — написала корпорация на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Ранее телеканал 24 Oras сообщил, что в результате взрыва пострадала супруга главы компании, она была госпитализирована.

По словам Codelco, «в качестве превентивной меры в больницу была доставлена помощница по дому». Состояние здоровье Ландерретче и служанки оценивается как хорошее.

Президент Чили Мишель Бачелет была проинформирована о случившемся. «Я резко осуждаю это нападение. Он был со своей маленькой дочерью, но, к счастью, с ней ничего не случилось. Пострадал только Оскар», — сказала она журналистам.

Codelco (англ. National Copper Corporation of Chile) — чилийская национальная медная корпорация, крупнейший в мире производитель меди.

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