Глава крупной чилийской госкорпорации Codelco получил посылку с бомбой

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Председатель совета директоров национальной медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче получил в пятницу посылку с бомбой. Как сообщила пресс-служба корпорации, пакет взорвался, однако в результате инцидента никто не получил серьезных ранений.

Ландерретче был легко ранен, однако в целом его «состояние здоровья — хорошее», говорится в сообщении.

Пресс-служба компании сообщила, что супруга Ландерретче не пострадала. «Мы уточняем, что супруги Оскара Ландерретче Патрисии Медрано не было на месте происшествия», — написала корпорация на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Ранее телеканал 24 Oras сообщил, что в результате взрыва пострадала супруга главы компании, она была госпитализирована.