Тысячи британцев эвакуированы с восточного побережья страны из-за угрозы наводнения

Жителей Линкольншира, а также Северного и Восточного Йоркшира также просят держаться подальше от побережья.

Власти опасаются, что гигантские волны могут обрушиться на населенные пункты в графствах Норфолк, Саффолк и Эссекс.

Во всех графствах созданы центры временного размещения для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

По всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии ожидаются снегопад, сильный ветер и гололед.

Аномально холодная погода продолжает сохраняться и в континентальной Европе, передает «Би-Би-Си».

В Черногории, Сербии, Болгарии Македонии температура опустилась до минус 15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. В Италии, Греции, Турции и Румынии также на 5−10 градусов холоднее, чем обычно в это время года.