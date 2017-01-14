Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
08:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Горе-риэлтора в Комсомольске будут судить за кражу

Мужчина вызвался помочь своей знакомой продать квартиру, но не удержался от соблазна и украл у нее телефон и планшет.

Полицейские в Комсомольске-на-Амуре раскрыли дело о краже, совершенной риэлтором-самозванцем. Обвиняемый местный житель пообещал своей знакомой помочь в продаже ее квартиры, но вместо этого при первой же возможности обокрал женщину, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

Как удалось установить следствию, 43-летний мужчина познакомился с потерпевшей в гостях. Позже он узнал, что женщина продает квартиру и предложил ей свою помощь в сделке.

«При осмотре недвижимости обвиняемый, убедившись, что хозяйка квартиры находится в другой комнате, похитил со стола ее сотовый телефон и планшет, после чего поспешил скрыться», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общая стоимость похищенного составила 15 тысяч рублей. Похититель даже не успел продать свою добычу, так как был задержан раньше. Сейчас в ожидании приговора он находится под подпиской о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь