Горе-риэлтора в Комсомольске будут судить за кражу

Полицейские в Комсомольске-на-Амуре раскрыли дело о краже, совершенной риэлтором-самозванцем. Обвиняемый местный житель пообещал своей знакомой помочь в продаже ее квартиры, но вместо этого при первой же возможности обокрал женщину, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

Как удалось установить следствию, 43-летний мужчина познакомился с потерпевшей в гостях. Позже он узнал, что женщина продает квартиру и предложил ей свою помощь в сделке.

«При осмотре недвижимости обвиняемый, убедившись, что хозяйка квартиры находится в другой комнате, похитил со стола ее сотовый телефон и планшет, после чего поспешил скрыться», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общая стоимость похищенного составила 15 тысяч рублей. Похититель даже не успел продать свою добычу, так как был задержан раньше. Сейчас в ожидании приговора он находится под подпиской о невыезде.