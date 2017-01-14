Горе-риэлтора в Комсомольске будут судить за кражу
Мужчина вызвался помочь своей знакомой продать квартиру, но не удержался от соблазна и украл у нее телефон и планшет.
Мужчина вызвался помочь своей знакомой продать квартиру, но не удержался от соблазна и украл у нее телефон и планшет.
Полицейские в
Как удалось установить следствию, 43-летний мужчина познакомился с потерпевшей в гостях. Позже он узнал, что женщина продает квартиру и предложил ей свою помощь в сделке.
«При осмотре недвижимости обвиняемый, убедившись, что хозяйка квартиры находится в другой комнате, похитил со стола ее сотовый телефон и планшет, после чего поспешил скрыться», — говорится в сообщении
Общая стоимость похищенного составила 15 тысяч рублей. Похититель даже не успел продать свою добычу, так как был задержан раньше. Сейчас в ожидании приговора он находится под подпиской о невыезде.