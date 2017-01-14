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08:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Два автобуса столкнулись в Хабаровске

Происшествие обошлось без жертв.

Столкновение двух автобусов произошло в Хабаровске сегодня утром. Данных о пострадавших в ДТП нет, на месте уже работают сотрудники ГИБДД, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на аккаунт @dtp_khv в «Инстаграм».

Авария произошла на пересечении улиц Волочаевская и Оборонная, напротив Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания (бывший ДВГМИЭК). Оба автобуса двигались со стороны центра, но от удара один из них развернуло на 90 градусов и выбросило с дороги.

Пассажиров в обоих автобусах было немного, никто не пострадал.

Напомним, что вчера в Хабаровске столкнулись два трамваи — один из них сошел с рельсов и выехал на встречный путь, протаранив другой вагон. Одного человека доставили в больницу с жалобами на боль в груди.

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