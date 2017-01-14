Автомобиль с двумя маленькими детьми эвакуировали в Ангарске
Родителей девочек привлекли к административной ответственности.
Родителей девочек привлекли к административной ответственности.
Сотрудники полиции в Ангарске разбираются в обстоятельствах эвакуации легкового автомобиля с двумя малолетними детьми. Родителей девочек привлекли к административной ответственности за оставление детей в салоне машины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По предварительным сведениям, водитель на автомобиле Toyota Wish припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину. В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста.
«Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на
По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям.