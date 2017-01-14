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08:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль с двумя маленькими детьми эвакуировали в Ангарске

Родителей девочек привлекли к административной ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции в Ангарске разбираются в обстоятельствах эвакуации легкового автомобиля с двумя малолетними детьми. Родителей девочек привлекли к административной ответственности за оставление детей в салоне машины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным сведениям, водитель на автомобиле Toyota Wish припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину. В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста.

«Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на штраф-площадку. Известно, что мужчина с детьми и супругой прибыл из Усолья-Сибирского за покупками», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям.

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