Автомобиль с двумя маленькими детьми эвакуировали в Ангарске

Сотрудники полиции в Ангарске разбираются в обстоятельствах эвакуации легкового автомобиля с двумя малолетними детьми. Родителей девочек привлекли к административной ответственности за оставление детей в салоне машины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным сведениям, водитель на автомобиле Toyota Wish припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину. В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста.

«Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на штраф-площадку. Известно, что мужчина с детьми и супругой прибыл из Усолья-Сибирского за покупками», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям.