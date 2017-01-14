Из-за гололеда в Алматы произошла массовая авария
Автомобиль «вылетел» на «встречку».
Автомобиль «вылетел» на «встречку».
Массовое ДТП произошло вечером в пятницу, 13 января, на проспекте Рыскулова, передает Zakon.kz.
Автомобиль «Волга» двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Проехав улицу Кудерина, в районе скоростемеров «Волгу» вынесло на полосу встречного движения — вероятно, причиной стал гололед, поскольку в Алматы второй день идет снег, а дороги чистить не успевают.
Сначала на встречной полосе «Волга» врезалась в Honda CRV, затем в Subaru Forester. От удара Subaru Forester вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал за «Волгой».
В результате аварии пострадала пассажирка Subaru Forester. Ее осмотрели медики. От госпитализации женщина отказалась.