Из-за гололеда в Алматы произошла массовая авария

Массовое ДТП произошло вечером в пятницу, 13 января, на проспекте Рыскулова, передает Zakon.kz.

Автомобиль «Волга» двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Проехав улицу Кудерина, в районе скоростемеров «Волгу» вынесло на полосу встречного движения — вероятно, причиной стал гололед, поскольку в Алматы второй день идет снег, а дороги чистить не успевают.

Сначала на встречной полосе «Волга» врезалась в Honda CRV, затем в Subaru Forester. От удара Subaru Forester вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал за «Волгой».

В результате аварии пострадала пассажирка Subaru Forester. Ее осмотрели медики. От госпитализации женщина отказалась.