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08:26 (мск), источник: Nur.kz

Из-за гололеда в Алматы произошла массовая авария

Автомобиль «вылетел» на «встречку».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Массовое ДТП произошло вечером в пятницу, 13 января, на проспекте Рыскулова, передает Zakon.kz.

Автомобиль «Волга» двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Проехав улицу Кудерина, в районе скоростемеров «Волгу» вынесло на полосу встречного движения — вероятно, причиной стал гололед, поскольку в Алматы второй день идет снег, а дороги чистить не успевают.

Сначала на встречной полосе «Волга» врезалась в Honda CRV, затем в Subaru Forester. От удара Subaru Forester вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал за «Волгой».

В результате аварии пострадала пассажирка Subaru Forester. Ее осмотрели медики. От госпитализации женщина отказалась.

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