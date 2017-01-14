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06:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Налетчики ограбили банк за 30 секунд в Аргентине

В пригороде Буэнос-Айреса банда налетчиков ограбила банк за полминуты. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает телеканал Todo Noticias.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени 11 января, но стало известно о нем лишь теперь. Четверо вооруженных людей в масках на автомобиле Mercedes-Benz подъехали к отделению финансового учреждения в городе Тигре (Tigre), расположенном в 30 километрах от аргентинской столицы.

Затем двое из них вышли из машины, разбили стеклянную дверь и ворвались в здание. Третий сообщник остался ждать в автомобиле, а четвертый с винтовкой держал в поле зрения улицу.

Грабители вышли из банка 14 секунд спустя с тремя кассетами денег, которые во время налета загружались в банкоматы. После этого они сели в автомобиль.

Ограбление заняло 24 секунды, еще шесть секунд потребовалась одному из грабителей на то, чтоб подобрать упавший возле машины предмет и вернуться в салон.

Добычей преступников стали 750 тысяч песо (47 тысяч долларов).

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Сначала сообщалось, что во время нападения они не открывали огонь, однако позднее очевидцы рассказали о нескольких выстрелах, сделанных оставшимся возле автомобиля злоумышленником.

Полиция выяснила, что в нескольких кварталах от банка бандиты бросили Mercedes-Benz и пересели в другую машину. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, в настоящее время преступников ищут.

26 декабря в городе Мейблтон, штат Джорджия, США, владелец оружейного магазина застрелил вооруженного налетчика при попытке ограбления. Инцидент также был записан камерой слежения.

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