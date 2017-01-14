Налетчики ограбили банк за 30 секунд в Аргентине

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени 11 января, но стало известно о нем лишь теперь. Четверо вооруженных людей в масках на автомобиле Mercedes-Benz подъехали к отделению финансового учреждения в городе Тигре (Tigre), расположенном в 30 километрах от аргентинской столицы.

Затем двое из них вышли из машины, разбили стеклянную дверь и ворвались в здание. Третий сообщник остался ждать в автомобиле, а четвертый с винтовкой держал в поле зрения улицу.

Грабители вышли из банка 14 секунд спустя с тремя кассетами денег, которые во время налета загружались в банкоматы. После этого они сели в автомобиль.