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09:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Задержан новосибирский сотрудник ГИБДД, торговавший «красивыми» номерами

За регистрационные номера с определенной буквенно-цифровой комбинацией гаишник брал 17 и 10 тысяч рублей.

Оперативники службы собственной безопасности областной полиции задержали подозреваемого в получении незаконных денег за выдачу «красивых» номеров.

По материалам, предоставленным оперативными сотрудниками полиции, следственными органами в отношении инспектора ГИБДД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).

По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. Задержанный будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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