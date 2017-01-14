Задержан новосибирский сотрудник ГИБДД, торговавший «красивыми» номерами
За регистрационные номера с определенной
За регистрационные номера с определенной
Оперативники службы собственной безопасности областной полиции задержали подозреваемого в получении незаконных денег за выдачу «красивых» номеров.
По материалам, предоставленным оперативными сотрудниками полиции, следственными органами в отношении инспектора ГИБДД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).
По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. Задержанный будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщает