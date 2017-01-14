Задержан новосибирский сотрудник ГИБДД, торговавший «красивыми» номерами

Оперативники службы собственной безопасности областной полиции задержали подозреваемого в получении незаконных денег за выдачу «красивых» номеров.

По материалам, предоставленным оперативными сотрудниками полиции, следственными органами в отношении инспектора ГИБДД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).