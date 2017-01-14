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09:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кузнецова призвала наказать виновных в смерти ребенка после обрезания

Родители погибшего ребенка заявили журналистам, что у них нет претензий к врачу.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала наказать виновных в смерти мальчика от обрезания на дому в Красноярске.

«Подобные ситуации уже запрещены, как жестокое обращение, как причинение смерти, иными статьями… Любой вред запрещен. Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, по каким бы причинам они это не совершили — религиозным, не религиозным, фанатичным или иным. Как правило, такие семьи очень закрытые по своим принципам», — цитирует Кузнецову агентство РИА «Новости».

Напомним, 6 января 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о выполнении в домашних условиях ее 3-летнему сыну операции по обрезанию крайней плоти. Мужчина сделал ребенку обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. Однако затем состояние мальчика ухудшилось. Мать пыталась самостоятельно оказать сыну медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома.

В следственном комитете уточнили, что мужчина продолжает работать в районной больнице под Красноярском. Мужчина проходит по делу как свидетель. В рамках расследования уголовного дела экспертам еще предстоит выяснить, отчего именно наступила смерть ребенка — от действий врача или действий матери мальчика.

Между тем, родители погибшего ребенка заявили журналистам, что у них нет претензий к врачу. С их слов, доктор не в первый раз делает так называемые религиозные обрезания, но, с его же слов, ранее летальных исходов в его практике не было.

Агентство Sputnik уточняет, что родители умершего мальчика оказались уроженцами Кыргызстана, но с гражданством России.

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