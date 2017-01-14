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07:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Бизнесмен в Хабаровском крае пробил трубу и оставил без отопления целый поселок

Прокуратура оштрафовала вредителя за самовольные земляные работы.

Прокуратура добилась штрафа для предпринимателя из Ванинского района Хабаровского края, который своими раскопками лишил отопления целый поселок. Мужчина самовольно начал проводить земляные работы и повредил трубу водоснабжения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Происшествие было зафиксировано в октябре 2016 года в поселке Токи — местный житель организовал раскопки вблизи котельной и повредил трубопровод. Через пробоину в трубе произошел слив воды из системы, в результате чего жители поселка оказались без отопления, а также без холодной и горячей воды.

«Данная авария возникла в связи с нарушением предпринимателем правил благоустройства сельского поселения, так как земляные работы на территории сельского поселения он производил без согласования», — говорится в сообщении прокуратуры. Последствия аварии смогли устранить в течение суток. По результатам проверки предприниматель был признан виновным в нарушении правил благоустройства и оштрафован.

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