Бизнесмен в Хабаровском крае пробил трубу и оставил без отопления целый поселок

Прокуратура добилась штрафа для предпринимателя из Ванинского района Хабаровского края, который своими раскопками лишил отопления целый поселок. Мужчина самовольно начал проводить земляные работы и повредил трубу водоснабжения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Происшествие было зафиксировано в октябре 2016 года в поселке Токи — местный житель организовал раскопки вблизи котельной и повредил трубопровод. Через пробоину в трубе произошел слив воды из системы, в результате чего жители поселка оказались без отопления, а также без холодной и горячей воды.

«Данная авария возникла в связи с нарушением предпринимателем правил благоустройства сельского поселения, так как земляные работы на территории сельского поселения он производил без согласования», — говорится в сообщении прокуратуры. Последствия аварии смогли устранить в течение суток. По результатам проверки предприниматель был признан виновным в нарушении правил благоустройства и оштрафован.