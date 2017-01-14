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09:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской школе обвалился потолок

Обрушился потолок в коридоре образовательного учреждения днем 13 января.

Это произошло в МБОУ СОШ № 52. Родителям о происшествии сообщили классные руководители. По счастливой случайности, детей в это время в школе не было. Никто не пострадал, сообщает группа «Инцидент».

Здание школы в Октябрьском районе построено в 1936 году. Все школы города во время летних школьных каникул ремонтируют. Вопрос — насколько качественно.

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