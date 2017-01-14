В Новосибирской школе обвалился потолок
Обрушился потолок в коридоре образовательного учреждения днем 13 января.
Обрушился потолок в коридоре образовательного учреждения днем 13 января.
Это произошло в МБОУ СОШ № 52. Родителям о происшествии сообщили классные руководители. По счастливой случайности, детей в это время в школе не было. Никто не пострадал, сообщает группа «Инцидент».
Здание школы в Октябрьском районе построено в 1936 году. Все школы города во время летних школьных каникул ремонтируют. Вопрос — насколько качественно.