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07:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунальную аварию в Бикине под особый контроль взяла комиссия по ЧС Хабаровского края

Ликвидацию ЧП, согласно составленной смете, оценили в 3 миллиона рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 января, AmurMedia.

Очередное заседание комиссии по ЧС прошло в Правительстве Хабаровского края, одним из вопросов участники рассмотрели ситуацию в Бикине, где 10 января произошла авария на канализационном коллекторе, приведшая к выбросам стоков. Городские власти уже приступили к ликвидации аварии, согласно составленной смете, работы обойдутся в 3 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как сообщили представители администрации города, площадь загрязнения составила около 400 кв.м. Стоки попали в реку Низинная, где сейчас отмечается их выход на поверхность. Угрозы для жителей Бикина они не представляют, так как ЧП произошло на окраине города, в месте, расположенном значительно ниже от основного водозабора.

В Бикине введен режим ЧС. Городские власти приступили к ликвидации аварии. Составлена смета работ, общая стоимость оценивается в 3 млн рублей. Управляющая организация ООО «Водоканал-Транзит» уже провела на месте ЧП подготовку. Вырыты два котлована для установки машины горизонтального наклонного бурения. С её помощью строители планируют заменить участок старой канализационной трубы на новый, изготовленный из пластика. Такую полиэтиленовую трубу специально доставят из Хабаровска.

Одновременно отобраны пробы воды из рек Низинная и Бикин. Они направлены в лаборатории для проведения химического и микробиологического анализов. Результаты станут известны к середине будущей недели.

В настоящее время администрация города оповестила всех граждан о случившейся аварии. Людям, проживающим в непосредственной близости к зоне загрязнения, временно запретили пользоваться колодцами. Для них организован подвоз чистой питьевой воды.

Краевая комиссия по ЧС взяла ситуацию в Бикине под особый контроль. Власти региона проследят за тем, как будут устраняться последствия коммунальной аварии.

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