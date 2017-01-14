Музей МУП «Спецавтохозяйство» в Иркутском районе не пострадал при пожаре
В результате пожара повреждена кровля гаражного бокса на территории предприятия.
В результате пожара повреждена кровля гаражного бокса на территории предприятия.
По словам Евгения Дрокова на полигоне предприятия загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.
«Работа полигона не прекращалась. Было хорошо налажено взаимодействие. На место оперативно прибыли пожарные МЧС, четко сработали специалисты полигона и “Спецавтохозяйства”. В результате этого удалось предотвратить распространите огня», — отметил Евгений Дроков.
Причины пожара устанавливаются.