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07:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Музей МУП «Спецавтохозяйство» в Иркутском районе не пострадал при пожаре

В результате пожара повреждена кровля гаражного бокса на территории предприятия.

Музей-полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство» на 5-ом км Александровского тракта в Иркутском районе не пострадал при пожаре. Об этом сообщил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков. За короткое время пожар удалось локализовать, а затем потушить. Техника «Спецавтохозяйства», находящаяся в боксе, была вывезена, повреждена кровля здания. Погибших и пострадавших нет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

По словам Евгения Дрокова на полигоне предприятия загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.

«Работа полигона не прекращалась. Было хорошо налажено взаимодействие. На место оперативно прибыли пожарные МЧС, четко сработали специалисты полигона и “Спецавтохозяйства”. В результате этого удалось предотвратить распространите огня», — отметил Евгений Дроков.

Причины пожара устанавливаются.

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