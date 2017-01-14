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09:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае нашли 4-летнюю девочку, ушедшую ночью из дома

Малышка ушла, когда мама была в магазине.

В Красноярском крае 4-летняя девочка ночью ушла из дома. В это время мать ребенка была в магазине.

Инцидент произошел в Уярском районе. Узнав о случившемся стражи порядка оперативно создали поисковые группы, в которые вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции.

«Полицейские обследовали дворы, заброшенные дома, опросили соседей. В результате ребенка удалось установить в кратчайший срок. Оказалось, что она самостоятельно ушла к родственнику, где и была обнаружена полицейскими», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Ранее семья девочки на учете в органах внутренних дел не состояла. С матерь ребенка уже проведена профилактическая работа. Сейчас выясняются обстоятельства, побудившие ребенка уйти из дома. В отношении женщины составлен протокол об административном нарушении по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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