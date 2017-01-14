Неизвестные напали на закрытый химический завод на Урале

На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные. Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались их (нападавших) задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое находятся в больнице, врачи оказывают им помощь. Сотрудники полиции принимают меры для раскрытия данного преступления.

Валерий Горелых Руководитель пресс-службы областного главка МВД