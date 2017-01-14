Неизвестные напали на закрытый химический завод на Урале
Три охранника предприятия попытались задержать нападавших, однако те воспользовались оружием.
Три охранника предприятия попытались задержать нападавших, однако те воспользовались оружием.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Неизвестные напали на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области, трое охранников попали в больницу, сообщил в субботу корреспонденту ТАСС источник в экстренных службах.
Эти данные подтвердил руководитель
На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные. Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались их (нападавших) задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое находятся в больнице, врачи оказывают им помощь. Сотрудники полиции принимают меры для раскрытия данного преступления.
Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.