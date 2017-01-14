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08:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Полиция Одессы разыскивает преступников, сбивших правоохранителя

В Одессе, во время преследования, под колеса автомобиля злоумышленников попал один из полицейских.

Источник: Telegraf.com.ua

Во время преследования сотрудниками батальона полиции особого назначения, патрулировавших Киевский район г. Одессы, подозрительных лиц, под колеса автомобиля злоумышленников попал один из правоохранителей, сообщают в Отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Одесской области.

По словам правоохранителей, подозреваемые были обнаружены во время проверки территории возле ТЦ «Эпицентр», расположенного на ул. Ак. Вильямса г. Одесса. Они подходили под описание разыскиваемых за совершение преступлений.

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«Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников… При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров», — следует из сообщения на региональном сайте ведомства в пятницу вечером.

Во время задержания злоумышленников, один из полицейских «сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух», уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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