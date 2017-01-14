Танкер из Владивостока потерял ход у берегов Сахалина
Сейчас судно буксируют в порт Морж.
Сейчас судно буксируют в порт Морж.
Владивосток, 14 января, PrimaMedia.
Танкер «Эгвекинот» (порт приписки — Владивосток) потерял ход у берегов Сахалина. Судно выполняло очередной рейс по завозу топлива на Чукотку, сообщил РИА PrimaMedia представитель морского
Причиной происшествия стали
«Судно потеряло ход в заливе Анива, сейчас спасательное судно “Рубин” буксирует танкер в бухту Морж на юге Сахалина. Там приступят к работе водолазы, они должны будут освободить винт, чтобы судно могло двигаться дальше», — уточнили в морском
По словам источника, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.