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08:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Танкер из Владивостока потерял ход у берегов Сахалина

Сейчас судно буксируют в порт Морж.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 января, PrimaMedia.

Танкер «Эгвекинот» (порт приписки — Владивосток) потерял ход у берегов Сахалина. Судно выполняло очередной рейс по завозу топлива на Чукотку, сообщил РИА PrimaMedia представитель морского спасательно-координационного подцентра «Южно-Сахалинск».

Причиной происшествия стали кем-то выброшенные рыболовные сети, намотавшиеся на винт проходившего танкера.

«Судно потеряло ход в заливе Анива, сейчас спасательное судно “Рубин” буксирует танкер в бухту Морж на юге Сахалина. Там приступят к работе водолазы, они должны будут освободить винт, чтобы судно могло двигаться дальше», — уточнили в морском спасательно-координационном подцентре.

По словам источника, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

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