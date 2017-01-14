В Свердловской области напали на охрану закрытого химзавода

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«Невооруженные сотрудники ЧОП попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них, — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, — были госпитализированы. Им причинили огнестрельные ранения и иные травмы. Следственно-оперативная группа дважды выезжала на место ЧП — после получения сообщения и для сбора вещдоков», — сказал Горелых.
Он уточнил, что завод находится в состоянии банкротства, отопление и электричество туда не подаются.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По его словам, сейчас полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников — возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.