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09:18 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области напали на охрану закрытого химзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Свердловской области неизвестные ранили трех охранников недействующего Красноуральского химического завода, на котором ранее производилась взрывчатка, сообщают в субботу местные СМИ.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Невооруженные сотрудники ЧОП попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них, — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, — были госпитализированы. Им причинили огнестрельные ранения и иные травмы. Следственно-оперативная группа дважды выезжала на место ЧП — после получения сообщения и для сбора вещдоков», — сказал Горелых.

Он уточнил, что завод находится в состоянии банкротства, отопление и электричество туда не подаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По его словам, сейчас полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников — возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.

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