На уральском химзаводе, куда проникли неизвестные, взрывчатки не было
На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил в субботу РИА Новости руководитель
На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил в субботу РИА Новости руководитель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил в субботу РИА Новости руководитель
«Предприятие давно уже находится в состоянии банкротства. Оно закрыто. Туда не подают ни тепло, ни электричество. Информация ряда СМИ о том, что там оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности», — сказал Горелых.
В ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию недействующего химзавода в Красноуральске. Охранявшие предприятие сотрудники ЧОП из Нижнего Тагила попытались их задержать, но встретили сопротивление. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения, в частности — огнестрельные, и были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников — возможно, они хотели похитить