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11:10 (мск), источник: РИА Новости

На уральском химзаводе, куда проникли неизвестные, взрывчатки не было

На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Предприятие давно уже находится в состоянии банкротства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Предприятие давно уже находится в состоянии банкротства. Оно закрыто. Туда не подают ни тепло, ни электричество. Информация ряда СМИ о том, что там оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности», — сказал Горелых.

В ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию недействующего химзавода в Красноуральске. Охранявшие предприятие сотрудники ЧОП из Нижнего Тагила попытались их задержать, но встретили сопротивление. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения, в частности — огнестрельные, и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников — возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.

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