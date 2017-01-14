Неизвестные атаковали обанкротившийся Красноуральский химзавод
По всей видимости, хотели похитить взрывчатку.
По всей видимости, хотели похитить взрывчатку.
Группа неизвестных совершила нападение на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области. Об этом сегодня, 14 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что нападение было совершено на охрану закрытого Красноуральского химического завода. Люди, охранявшие это обанкротившееся предприятие, были без оружия. В
Все трое охранников получили огнестрельные ранения. Они находятся в больнице.
Полиция ищет нападавших.
Известно, что Красноуральский химический завода производил взрывчатку. На данный момент, на неработающем заводе ликвидировали уже более 300 тонн опасных веществ.