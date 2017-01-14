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08:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Неизвестные атаковали обанкротившийся Красноуральский химзавод

По всей видимости, хотели похитить взрывчатку.

Группа неизвестных совершила нападение на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области. Об этом сегодня, 14 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение было совершено на охрану закрытого Красноуральского химического завода. Люди, охранявшие это обанкротившееся предприятие, были без оружия. В какой-то момент они обнаружили группу неизвестных лиц, проникшую на территорию завода. Охранники попытались задержать нарушителей, но те открыли по ним огонь из огнестрельного оружия.

Все трое охранников получили огнестрельные ранения. Они находятся в больнице.

Полиция ищет нападавших.

Известно, что Красноуральский химический завода производил взрывчатку. На данный момент, на неработающем заводе ликвидировали уже более 300 тонн опасных веществ.

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