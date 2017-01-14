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09:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пешеход погиб под колесами «Нивы» в Волгоградской области

Пешеход погиб под колесами «Нивы» в Волгоградской области.

В пятницу, 13 января, около 20:00 на трассе «Волгоград — Астрахань», недалеко от рабочего поселка Светлый Яр произошло смертельное ДТП. Информацию о случившемся разместил в соцсетях один из водителей, проезжавших в это время по трассе. Автомобиль «Нива» сбил мужчину, переходившего дорогу в зоне пешеходного перехода. Он умер на месте аварии.

Оперативно на место выехала следственная группа, сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося. Личность сбитого человека устанавливается.

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