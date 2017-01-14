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09:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Компания автоюристов обманула несколько сотен новосибирцев

Автоюристы обманули несколько сотен новосибирцев и страховщиков. Став, в общем-то ненужным звеном в традиционной схеме, появлялись на месте ДТП и убеждали автовладельцев, что смогут отсудить у компаний большие суммы на ремонт машины.

Источник: Вести - Новосибирск

В аварию Мария попала летом. Сразу после ДТП свои услуги предложили автоюристы. Пообещали — проведем независимую оценку повреждений и будем посредниками в разбирательствах со страховой. Заключили договор и убедили — смогут через суд добиться достойной суммы за ремонт машины. Страховщики рассчитались, адвокаты деньги забрали и исчезли.

Мария Быткарь, потерпевшая: Они очень быстро приехали, на тот момент даже отзывов еще не было, то есть компания открылась недавно, это был июнь 16-го, они открылись примерно в мае. То, что они пропали, выяснилось до Нового года, где-то числа 20-го, муж мне позвонил и сказал, что телефоны в офисе не отвечают, офис пуст.

Виктория Кудашева, корреспондент: По словам пострадавших все они оформляли документы здесь, мы сейчас прошли по всем коридорам, и ни одного кабинета, напоминающего, что там сидят автоюристы нет.

От юридической компании остался только баннер на фасаде здания. А ИП и вовсе зарегистрировано за четыре с половиной тысячи километров от Новосибирска.

Мария Быткарь, потерпевшая: Представители страховой компании мне звонили и спрашивали: Мария, а вас не смущает, что ИП зарегистрировано в городе Благовещенск? не смутило, к сожалению на тот момент, теперь оказывается для того, чтобы иск в суд предъявлять, надо оформлять это в городе Благовещенске, то есть такой продуманный момент в договоре был прописан.

Константин — еще один клиент этой злополучной компании. По словам мужчины, предприниматели не только не выплатили людям деньги, но и взяли со страховой суммы превышающие реальные в несколько раз.

Константин Шайдула, потерпевший: Она им выплатила всё, там автоюристы насчитали мне 25, со страховой они 70 по-моему отсудили.

По словам автостраховщиков, схем обмана — много. А право распоряжаться деньгами им дает доверенность от автовладельцев.

Геннадий Плотников, председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков: Первое это то, что сразу они увеличивают размер ущерба, второе — через судебные издержки они зарабатывают деньги, пользуясь тем, что владельцы транспортных средств доверяют им сразу же урегулирование убытков.

По словам пострадавших, автоюристы обманули не одну сотню новосибирцев. Уже друг друга знают. Готовят коллективное заявление в полицию. Запрос правоохранителям отправила и редакция «Вестей».

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